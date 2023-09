Sambista acreano Brunno Damasceno concorre ao Prêmio Multishow de Música 2023; vote!

O talento musical do Acre está em destaque este ano no Prêmio Multishow de Música 2023, com o sambista Brunno Damasceno concorrendo na categoria Brasil. A notícia foi compartilhada pelo próprio artista em suas redes sociais nesta sexta-feira (29), onde pediu apoio aos acreanos.

A competição, que premia os destaques da música brasileira, está aberta para a participação do público, que pode votar quantas vezes quiser diretamente no site oficial do Multishow.

O sambista fez um apelo os seus seguidores: “Vamos votar muito pra vermos o Acre representado como merece no cenário nacional. Você pode votar várias vezes. Vamos fazer uma corrente e ajudar esse artista acreano.”, afirmou.

Além disso, o músico pediu o apoio de todos para compartilharem a notícia e incentivarem seus amigos a votar também, seja pelo WhatsApp, Instagram ou em qualquer outra rede social.

