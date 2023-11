Diretoria do Galvez fecha a contratação do técnico Marcelo Brás

A diretoria do Galvez fechou na manhã desta quarta, 15, a contratação do técnico Marcelo Brás visando a temporada de 2024. Sem calendário nacional, o Imperador vai disputar somente o Campeonato Estadual.

“Tínhamos algumas opções e decidimos pelo Marcelo Brás. Estamos trazendo um treinador que conhece o futebol acreano e isso é importante”, avaliou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Planejamento 2024

De acordo com Igor Oliveira, o planejamento de 2024 vai começar a ser definido após a primeira reunião técnica na Federação de Futebol programada para sexta, 17.

“Termos as datas é fundamental. Vamos trabalhar com recursos bem reduzidos e por isso precisamos planejar tudo da melhor maneira”, explicou o presidente.

Formação do elenco

Igor Oliveira quer um elenco formado por atletas caseiros para diminuir os custos.

“O Brás estava no futebol da Bolívia e isso pode facilitar a montagem do elenco. A prioridade é para os atletas acreanos, mas fechar um grupo com a atual concorrência é bem complicado”, comentou o dirigente.