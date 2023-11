Em Sena Madureira, senador Alan Rick entrega ônibus para o Instituto Maria Matos: “Momento histórico”

Em um evento bastante prestigiado, ocorrido na tarde desta terça-feira (14) na Primeira Igreja Batista Regular, o senador Alan Rick (UB), entregou oficialmente um ônibus 0 km para o Instituto Maria Matos. O veículo será empregado para obras sociais em Sena Madureira.

Além de Alan Rick, também estiveram presentes na cerimônia: O deputado federal Gerlen Diniz (PP), Jairo Cassiano (assessor parlamentar), Edivan Maciel (secretário-adjunto da Seagri), Sócrates Guimarães (presidente do Deracre), capitã Ivanise Pontes (comandante da PM em Sena), Jair Silva (Diretor do presídio), vereadores Charmes Diniz e Denis Araújo, vários pastores evangélicos e o frei Moisés, representante da igreja católica, dentre outros convidados.

Adotando como lema “plantando amor”, o Instituto Maria Matos homenageia uma figura ilustre da história de Sena Madureira que faleceu há cinco anos. Dona Maria era matriarca da família Matos. Foi casada durante vários anos com Edgar Matos, um dos comerciantes mais tradicionais do vale do Iaco.

Bastante entusiasmado, o senador Alan Rick disse que, ao longo do mandato, vem procurando destinar recursos para várias áreas. Uma delas é a social. “”Estou feliz de realizar essa entrega ao Instituto que leva o nome da saudosa Maria Matos que fez um trabalho social lindo, uma mulher que serviu ao povo e nada mais justo que entregar esse ônibus que vai ter um papel social muito importante para a população de Sena Madureira. Esse é mais um passo, uma realização do nosso trabalho pelo fortalecimento das políticas de assistência social em todo o estado”, destacou.

Edgardina Matos, filha da dona Maria, é a presidente do Instituto em Sena Madureira. Ela fez uma fala de agradecimento ao senador Alan Rick pelo comprometimento com a população. “Estamos vivenciando hoje um momento histórico com o lançamento desse Instituto em Sena Madureira. A minha mãe deixou um grande legado porque sempre foi uma pessoa dedicada a ajudar ao próximo, uma mulher solidária que praticava o amor. Então, esse projeto nasceu no meu coração junto com os meus irmãos de fazer um trabalho social para colocar o nome da nossa mãe. Esse é um momento de agradecer a Deus e ao nosso senador Alan Rick, grande parceiro desse projeto que hoje entrega um ônibus novo ao Instituto. Agradeço também ao senhor Edivan Maciel, representante do governo do estado e ao meu esposo Jairo Cassiano que ajudou a concretizar esse sonho”, comentou.

De acordo com ela, o ônibus será utilizado em trabalhos sociais desempenhados pelas igrejas de Sena Madureira e servirá a comunidade de um modo geral. “O Instituto Maria Matos está implantado em Sena Madureira, onde iremos realizar projetos sociais, levando o amor de Deus, o evangelho e a palavra de Deus que transforma vidas”, completou.

Jairo Cassiano, ex-prefeito de Sena Madureira, também utilizou a palavra no decorrer do evento. Bastante emocionado, ele ressaltou a importância da iniciativa para o município e recordou pontos marcantes na trajetória da dona Maria Matos, sua sogra. “O momento é de emoção porque me vem a memória muitas lembranças. Como já foi destacado, a dona Maria sempre gostava de estender a mão para o próximo. Hoje, Sena Madureira ganha uma ferramenta importante para o trabalho social. Gratidão ao senador Alan Rick por sua brilhante atuação, ao governo do Estado e demais parceiros dessa causa. Quem ganha, com isso, é a comunidade”, enfatizou.

MORADORA ANTIGA DO BAIRRO DO BOSQUE, DONA MARIA MATOS FALECEU AOS 69 ANOS DE IDADE

Dona Maria Matos era moradora antiga do bairro do Bosque e faleceu aos 69 anos de idade. Era casada com Edgar Matos da Cuha. Desse laço matrimonial nasceram: Antônio José Matos da Cunha, Gilson Matos da Cunha, Edgar Junior Matos da Cunha, Edgardina Matos da Cunha e Irani Matos da Cunha.

Maria Matos da Cunha, cursou o ginásio no colégio de Freiras – Servas de Maria -Instituto Santa Juliana, localizado na Avenida Avelino Chaves, centro de Sena Madureira (Ac). E sempre acreditou que a família é o bem mais precioso. Era uma

mulher muito ativa e fervorosa nas palavras de Deus. Nasceu dentro de um lar Cristão e em toda sua trajetória, fez questão de defender a palavra de DEUS, dentro da igreja católica Apostólica Romana. Soube ser filha, esposa, mãe, amiga e dar proteção a seus filhos até seu último momento nessa vida. Partiu deixando todos criados na sabedoria social e Divina. A matriarca Maria Matos, sempre defendeu o Proverbio, que diz: “Ensine seus filhos no caminho certo, e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele” (Prov.22-06)

Entretanto, essa devoção de Maria Matos, com Deus foi tão forte que, aprendeu a tocar violão como autodidata. Seu foco era tocar violão para louvar ao Senhor! Dessa forma participava das missas, novenários, palestras para grupos de jovens e ECC (Encontros de Casais com Cristo), sempre muito alegre em levar e elevar a palavra de DEUS aos mais necessitados e nos lugares de difícil acesso.

Durante todo seu percurso nessa terra, foi uma verdadeira serva do Senhor, um exemplo de filha, esposa, mãe e amiga, muito perseverante naquilo que acreditava. Sua confiança em Deus era absoluta, sempre acreditou que a oração é o elo de agradecimento, reconhecimento diante do Divino Espírito Santo.