Marcus Alexandre e Marfisa oficializam candidatura em convenção no Sesc, nesta sexta

A candidatura de Marcus Alexandre e Marfisa Galvão à Prefeitura de Rio Branco será oficializada durante evento nesta sexta-feira (26), às 18h, no Sesc Bosque.

De acordo com as pesquisas, a chapa lançada na ocasião será a principal na disputa contra o atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que concorre à reeleição ao lado de Alysson Bestene.

O candidato é ex-prefeito de Rio Branco, tendo vencido duas corridas eleitorais anteriormente, em 2012 e 2016. Neste segundo mandato, abandonou a gestão para concorrer ao cargo de governador do estado, com Emylson Farias na posição de vice, perdendo a disputa para o atual governador do estado, Gladson Cameli.

Na ocasião, também serão oficializadas as candidatuas à Câmara Municipal, pelos dez partidos que compõem a chapa (Agir, PRD, PSOL, PT, PCdoB, PSD, PSB, PV, MDB, REDE).