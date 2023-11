Enem: Candidata esquece documento em casa e é eliminada em Rio Branco

Neste domingo, 5, os portões da Escola Armando Nogueira, situada na Estrada Dias Martins, se fecharam pontualmente às 10h, marcando o início do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) na capital do Acre. No entanto, uma candidata do Bujari passou por uma situação constrangedora, no Colégio Armando Nogueira (Cean), em Rio Branco (AC) devido ter esquecido seu documento de identificação em casa, resultando em eliminação da prova.

Com pouca movimentação de candidatos na entrada da escola, a ansiedade característica dos famosos “atrasados” que costumam chegar no último minuto não se fez presente desta vez. Os portões foram fechados sem a presença de tais candidatos atrasados.