Game Changers Championship 2023: Jogadoras que disputam novamente o mundial

O Game Changers Championship começa na próxima terça-feira (28), o mundial inclusivo de VALORANT acontecerá até o dia 3 de dezembro. Conheça as jogadoras que estarão na competição pela segunda vez.

Em 2022, a G2 Gozen foi a grande campeã do mundial, entretanto, o elenco realizou algumas mudanças de jogadoras. Por isso, o Mais Esports separou uma lista com jogadoras que estarão na competição pela segunda vez.

Jogadora Equipes Petra G2 Gozen mimi G2 Gozen Glance G2 Gozen roxi Guild X e G2 Gozen daiki Team Liquid bstrdd Team Liquid alexis Cloud9 White e Shopify Rebellion meL Cloud9 White e Shopify Rebellion Kalita KRÜ Blaze romi KRÜ Blaze conir KRÜ Blaze

Team Liquid no Mundial inclusivo

A representante brasileira contará com duas jogadoras que estarão na competição pela segunda vez. Além disso, elas são os principais destaques e vão trazer a experiência para as outras jogadoras da Cavalaria.

Em 2022, daiki e bstrdd ficaram na terceira colocação do campeonato ao lado da Team Liquid. Entre elas, daiki ficou entre as jogadoras com as maiores estatísticas e liderou entre as brasileiras. A IGL teve um desempenho de 77% em participação nas partidas e uma pontuação média de combate de 217.