Influencer do Acre ‘vira’ Mia Colucci da novela Rebelde para show da banda em SP; vídeo e fotos

Fã da banda Rebelde, o influenciador acreano Renato Paes, de 25 anos, conhecido pelo apelido de “Sapatinho”, morador do município do Quinari aproveitou o show da banda em clima total, inspirado na novela mexicana febre no Brasil.

Usando uma fantasia inspirada em Mia Colucci Cárceres, personagem da cantora e atriz mexicana Anahi, na famosa novela Rebelde, o acreano foi assistir ao show da banda no Allianz Parque, em São Paulo. Em turnê pelo Brasil, a banda tem lotado estádios arrastando uma multidão de fãs de todos os lugares do país.

Inspirado no personagem da atriz mexicana, o influenciador acreano não deixou escapar nenhum detalhe, rolou até olhos azuis e a famosa estrelinha na testa, marca registrada de Mia Colucci.