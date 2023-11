Modelo beija Fiuk, mas confunde sogro famoso: “Abraço, Roberto Carlos”

Fiuk tem beijado e flertado bastante na Casa da Barra — evento de Carlinhos Maia que reúne famosos e influenciadores digitais. Após trocar beijos com Ayarla e aparecer em clima de romance com Deolane Bezerra, ele trocou um beijaço com a modelo Belle Kinzel.

Mas um detalhe inusitado chamou a atenção de quem assistiu vídeos do momento. Isso porque após as beijocas, a influenciadora confundiu os cantores Fábio Jr. e Roberto Carlos.

“Eu quero mandar um recado aí: um abraço para o meu sogro Roberto Carlos”, disse Belle, com referência ao “pai” de Fiuk. No entanto, ele é filho de Fábio Jr.