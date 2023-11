Na Capital, Republicanas lotam evento que ressalta a importância das mulheres na política

Mulheres de vários municípios acreanos, como Epitaciolândia, Brasiléia, Capixaba, Porto Acre, Plácido de Castro, Xapuri, Sena Madureira, Senador Guiomard e Bujari, além da Capital, que fazem parte do partido Republicanos, vieram prestigiar o 1º Encontro de Mulheres Republicanas do Acre, além do lançamento da campanha de filiação do movimento “Mulher, Tome Partido”.

O evento, que acontece na noite deste sábado, 18, no Maison Borges, terá como anfitriã Damares Alves,

“Temos que ter voz e vez, mostrar que também podemos ter mais força na política, que podemos mudar o rumo do nosso Estado e do nosso país”, disse a dona de casa Rosângela Ramos da Silva, que veio de Porto Acre.