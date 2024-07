Deracre celebra 61 anos com mais de R$ 480 milhões em obras em andamento pelo Acre

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) celebra nesta sexta-feira, 26, seu 61º aniversário, destacando-se por sua trajetória na construção e manutenção de aeródromos, estradas, pontes, balsas e ramais.

Criado em 26 de julho de 1963, por meio da Lei nº 4, o Deracre tem sido essencial para o desenvolvimento da infraestrutura do estado. Com 75 frentes de serviço, o órgão investe R$ 400 milhões em obras em execução, além de contar com R$ 380 milhões em emendas parlamentares e R$ 150 milhões em projetos licitatórios, abrangendo os 22 municípios do estado.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio ao departamento, assim como aos senadores, deputados federais e estaduais, pela confiança no trabalho realizado. Ela também expressou gratidão aos colaboradores pelo empenho e dedicação.

“Estamos celebrando mais de seis décadas de compromisso e progresso. O Deracre tem sido um pilar essencial para o desenvolvimento do nosso estado, e isso se deve ao trabalho incansável dos servidores e trabalhadores da autarquia. Juntos, estamos garantindo que o Acre continue avançando com infraestrutura de qualidade e investimentos significativos que transformam a vida dos nossos cidadãos,” enfatiza a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Em comemoração ao aniversário do Deracre, o governo do Acre está executando a Operação Ramais do Acre 2024, destinada à recuperação de 3.500 km de ramais. A operação envolve mais de 200 colaboradores e 160 equipamentos, incluindo 100 máquinas cedidas às prefeituras, evidenciando o compromisso com a infraestrutura rural. Além disso, o Deracre garantiu a liberação de R$ 43 milhões para melhorias nos ramais do Vale do Juruá.

Em maio, o Deracre assinou uma ordem de serviços para avançar com 11 grandes obras e garantir o progresso na infraestrutura dos municípios, investimentos de R$ 480 milhões. Entre as iniciativas estão:

– Nova entrada de Tarauacá

– Estrada da Variante em Xapuri

– Pavimentação da AC-405, em Cruzeiro do Sul

– Ponte da Sibéria, em Xapuri

– Estrada de Bujari a Porto Acre

– Nova entrada de Plácido de Castro

– Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro

– Passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo

– Pavimentação do Ramal dos Paulistas, em Porto Acre

– Pavimentação do Ramal do Adolar, em Sena Madureira

– Pavimentação da Transacreana, em Rio Branco

Essas obras são vitais para o progresso socioeconômico do estado. O governador Gladson Cameli também ressaltou a importância dessas iniciativas: “O aniversário do Deracre é uma oportunidade de refletir sobre o quanto já conquistamos e renovar nosso compromisso com o futuro. Cada quilômetro de estrada, cada ponte e cada aeródromo é um passo adiante para o Acre. A dedicação dos trabalhadores é fundamental para esses avanços, e, juntos, continuaremos a trabalhar incansavelmente pelo progresso do nosso estado”.

O Deracre está trabalhando nas rodovias estaduais, incluindo AC-40, AC-10, AC-380, AC-445, AC-475, AC-90, AC-407 e AC-405. Com um investimento de R$ 84 milhões, proveniente de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e com contrapartida estadual, estão sendo realizados serviços de tapa-buraco, recuperação de acostamentos e recapeamento asfáltico, melhorando a qualidade e a segurança das rodovias.

O setor aéreo do Acre também celebra avanços significativos. Entre janeiro de 2023 e abril de 2024, os aeródromos do estado contabilizaram 9.657 voos, sendo mais de 2.500 nos primeiros meses de 2024. O Deracre investiu na manutenção dos aeródromos de Porto Walter, Feijó, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Xapuri, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, incluindo tapa-buraco nas pistas e limpeza das instalações de apoio, garantindo a segurança e eficiência das operações aéreas.

A celebração dos 61 anos do Deracre reforça o compromisso com o progresso e o desenvolvimento do Acre. As diversas ações e investimentos destacam a importância do departamento na melhoria da infraestrutura e na promoção do crescimento socioeconômico do estado.