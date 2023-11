nale: “Participação do Acre trará avanços para o Legislativo acreano, diz Gonzaga

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, falou sobre a participação da comitiva acreana na 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), realizada em Fortaleza e que se encerra nesta sexta-feira (10).

O evento contou com a participação de servidores da Aleac e 19 parlamentares acreanos, que aproveitaram para apresentar na Unale demandas da população discutidas durante audiências públicas em todo o Acre.

Gonzaga destacou a importância do evento e afirmou que os deputados acreanos trazem para o Acre experiências e conhecimento que serão fundamentais para alcançar avanços ainda maiores no Legislativo do Acre.

“Esse encontro foi muito bom porque aqui nós discutimos os avanços na educação, meio ambiente e tecnologia. Assistimos palestras com doutores, ministros e senadores. Nós tivemos acesso a ferramentas que ajudarão os parlamentares. Sem dúvida essa foi oportunidade muito importante para os parlamentares, porque nós tivemos uma aula de como nos conectarmos e nos aproximarmos da população. Quem ganha com isso é o povo acreano que terá deputados ainda mais preparados”, declarou Gonzaga.

O presidente da Unale, deputado Diogo Moraes, de Pernambuco, destacou a importância das prerrogativas parlamentares, ressaltando a capacidade de legislar sobre temas críticos, como meio ambiente, energia renovável, sustentabilidade e saúde mental. Ele elogiou a contribuição dos deputados do Acre, que enriqueceram as discussões com suas vivências e práticas legislativas.

“A presença dos deputados acreanos aqui fez toda a diferença nessas discussões, trazendo situações e vivências enriquecedoras, experiências e práticas da vida legislativa do povo do Acre. Acreditamos que essa conferência será um marco na história dos parlamentos brasileiros, impulsionando a busca por maiores competências para as assembleias e possibilitando a criação de legislações mais eficientes, transparentes e justas para nossa sociedade”, afirmou o deputado Diogo Moraes.

A participação ativa dos representantes acreanos e as discussões abrangentes sobre temas cruciais evidenciaram o sucesso da 26ª Conferência da Unale. Os parlamentares acreanos retornam ao estado com ferramentas cruciais para levar melhorias ao povo e fortalecer ainda mais o Poder Legislativo.