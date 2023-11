Paradiso Golden, o novo gastrobar do Acre, inaugura nesta sexta; veja foto exclusiva e detalhes

Paradiso Golden, o novo gastrobar do Acre, inaugura nesta sexta-feira em Rio Branco. Com ambiente despojado, boa comida e drinques refrescantes, é a aposta de Neto Britto. O empresário abrirá as portas para personalidades e convidados íntimos em um evento seleto. Com capacidade para 350 pessoas sentadas, o espaço terá portas abertas ao público nesta sexta-feira, 1º de dezembro.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, Neto Britto adiantou que o Paradiso Golden terá comida japonesa de qualidade e um cardápio para toda a família: “O Paradiso Golden oferecerá comida japonesa de primeira qualidade, com vários pratos à la carte na cozinha contemporânea”.

Além das opções culinárias, Neto também revelou que o local terá novidades em drinks com notas inesquecíveis. Ao ContilNet, ele ainda mencionou que o espaço proporcionará muita MPB e música eletrônica: “Na música, teremos muito MPB e música eletrônica para tornar o ambiente ainda mais agradável”. O empresário liberou um spoiler do novo espaço para nossa coluna:

A inauguração na sexta-feira promete reunir várias personalidades. O perfil do Paradiso Golden no Instagram já liberou algumas informações. Confira!