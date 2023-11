Pista/Pega Tranqueira e Brasileia disputam 1º jogo das finais em Senador Guiomard

O bom senso prevaleceu e o departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) programou para sábado, 2, às 19h30, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, o primeiro jogo das finais do Campeonato Estadual entre Pista/Pega Tranqueira e seleção de Brasileia.

“Conseguimos resolver todas as questões extra quadra e a partida será em Senador Guiomard. A federação trabalha pela modalidade”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Sem vantagem

Pista/Pega Tranqueira e Brasileia entram para as finais do Estadual sem vantagem e por isso quem somar 4 pontos fica com a taça e um prêmio de 5 mil reais.

Volta no dia 8

Rafael do Vale confirmou para sexta, 8, em Brasileia, a partida de volta das finais. O confronto foi antecipado para atender um pedido da direção de Brasileia.