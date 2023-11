PRF e Ageac realizam operação de combate ao transporte ilegal na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (AGEAC) realizaram entre os dias 6 a 13 de novembro, a Operação de Combate ao Transporte Clandestino 2023, nas regiões do Purus e do Juruá.

A ação intensificou as fiscalizações coordenadas para coibir práticas de transporte clandestino na BR-364.

O foco da operação foi o trecho da rodovia federal que passa pelas cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

As equipes abordaram profissionais do transporte e passageiros em veículos de cargas, táxi, ônibus, micro-ônibus e similares.