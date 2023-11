Sandra Annenberg após pisar em taturana: “Comecei a gritar de dor”

Sandra Annenberg usou seu Instagram para conversar com os seguidores sobre o incidente que aconteceu em sua casa. A jornalista contou, nesta sexta-feira (17/11), que precisou ir ao hospital após pisar em uma taturana, mas já deixou a unidade de saúde e está “sem dor nenhuma”.

“Ontem eu estava saindo da minha casa e na porta, no chão, havia esse bicho que eu pensei que fosse uma folha. Me aproximei, vi que era um bicho e achei tão interessante. Gravei com o celular. E fui para a gravação da vinheta do final de ano [da Globo]”, iniciou. Veja o vídeo aqui!

Sandra contou ainda que, no fim do dia, recebeu visitas em sua casa e, ao se despedir dos amigos, acabou pisando no inseto, que seguia na porta de sua casa. Logo em seguida, sentiu uma dor lancinante na sola do pé.

“A dor foi escalando, e começou a doer muito. Comecei a gritar de dor, ardia e queimava, uma dor lancinante, meti o gelo na sola do pé, passou. Quando tiro o gelo volta a doer tudo de novo. Eu falei pro Ernesto [Paglia, marido de Sandra]: ‘Vai ali, procura pra ver se tem ali alguma coisa’. Tinha esse bicho”, completou.

Sandra ainda disse que, após a picada, seguiu para o hospital por indicação do seu médico, mas não precisou tomar um soro específico contra a picada da taturana: “Entraram em contato para saber se eu precisaria do soro, e não precisaria porque é uma taturana pior do que me picou.”

Por fim, a jornalista alertou os seguidores sobre os cuidados com o animal e pediu que fiquem em alerta com crianças.