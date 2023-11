Semana com muita chuva pode causar rápida elevação no nível do Rio Acre; veja a previsão

De acordo com a previsão divulgada nesta segunda-feira (20) pelo meteorologista Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, a semana no Acre terá a ocorrência de chuvas intensas, acompanhadas de temporais. O grande volume de chuvas fará com que o nível do Rio Acre suba rapidamente nos próximos dias.

Segundo a previsão, devem ocorrer chuvas diárias, no entanto, será entre quinta-feira (23) e sábado (25) que haverá alta probabilidade de temporais.

“Deverão ocorrer chuvas passageiras e pontuais, porém, diárias, em todos os municípios acreanos. No entanto, será entre quinta-feira e sábado próximos que deverá chover forte, com alta probabilidade de temporais”, disse.

O estado poderá ter um acumulado entre 60 e 90mm de chuvas, em alguns pontos, como no vale do Rio Acre pode chover acima de 100mm.

Aumento no nível do Rio Acre

O acumulado das chuvas ocorridas na última semana, somado as que devem cair sobre o estado nesta semana farão com que o nível do Rio Acre suba, podendo ultrapassar os três metros.

“As chuvas intensas ocorridas no município de Assis Brasil, no último fim de semana, e as que ocorrerão durante esta semana em todo o vale do Acre farão o nível do rio, em Rio Branco, subir rapidamente nos próximos dias, podendo passar de 3m, até domingo. Nesta segunda-feira, por volta das 15h, marcava 1,57m”, afirma Friale.