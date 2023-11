VÍDEO: influenciadora do Acre compartilha imagens exclusivas do palco do RBD no RJ

A influenciadora digital Thay Filgueiras, natural do Acre, tem mantido seus seguidores em suspense ao documentar sua emocionante jornada para assistir ao show da famosa banda mexicana Rebeldes, marcado para esta quinta-feira, dia 9, no Rio de Janeiro.

O que torna essa experiência ainda mais marcante é a fila que se estende por quilômetros, representando um verdadeiro desafio para os fãs que anseiam por entrar no local do espetáculo. Thay compartilhou os altos e baixos que enfrentou ao longo do dia, desde as primeiras horas na fila até o emocionante momento em que finalmente chegou à entrada do evento.

Thay compartilhou as primeiras imagens exclusivas do palco onde a Banda Rebelde fará sua estreia no Brasil. Confira!