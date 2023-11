Acreanos desembarcam no RJ e encaram filas quilométricas para show do RBD; FOTOS E VÍDEO

Após uma espera de 15 longos anos, os fervorosos fãs acreanos do RBD finalmente terão a oportunidade de reviver a magia de um espetáculo que ficará gravado na memória. O amor pelo grupo mexicano continua aceso e, desde o anúncio no início do ano, os apaixonados enfrentam sites congestionados, filas intermináveis e lágrimas para realizar esse sonho.

Nesta quinta-feira, 09 de novembro, a espera chegou ao fim, e os acreanos vão ter a chance de assistir ao primeiro show da banda mexicana no Brasil. Entre os felizardos estão a empresária Tamy Lovezinha, a fotógrafa e empresária Deja Aguiar, Bruna e o pedagogo e videomaker Ruan Carvalho.

VEJA O VÍDEO DA FILA FORMADA NO LOCAL:

Ruan de Carvalho, que reside em Sena Madureira, interior do Acre, não escondeu a emoção de participar do primeiro show do grupo mexicano. “É um sonho realizado estar aqui e presenciar esse momento histórico. A espera valeu a pena!”, declarou Ruan.

Após o show no Rio de Janeiro, a banda pop segue para São Paulo, onde se apresentará no Allianz Parque nos dias 12, 13 e 19 deste mês. Dulce María, uma das integrantes, expressou sua alegria com a chegada ao Brasil: “Depois de cinco anos, posso dizer: Olá, Brasil! Olá, Rio! Estou muito feliz por estar neste país que tanto amo e que nos tem dado tanto amor. Amo vocês”, compartilhou a artista em suas redes sociais.

Veja fotos: