Vídeo mostra dupla baleada por policiais agonizando em via pública em Rio Branco; confira

Um assalto que ocorreu na noite desta terça-feira (7) teve um desfecho inesperado para dois assaltantes que, em uma motocicleta do tipo Titan Fan amarela, estavam aterrorizando garotas de programa que prestavam serviços de acompanhantes na região da via Chico Mendes, no segundo distrito de Rio Branco (AC). Um vídeo obtido pelo ContilNet mostra os dois criminosos agonizando em via pública.

De acordo com informações, os agentes responderam ao chamado e localizaram os suspeitos, iniciando uma perseguição. No entanto, a situação se tornou ainda mais perigosa quando os indivíduos decidiram apontar uma arma de fogo em direção aos policiais.

Os disparos dos agentes atingiram os dois homens, identificados como Ezequiel Queirós, de 25 anos, e José Souza da Silva, de 47 anos. Diante da gravidade dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e duas ambulâncias foram prontamente enviadas ao local da ocorrência. Os paramédicos realizaram os procedimentos necessários e, em seguida, os dois assaltantes baleados foram conduzidos ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Ezequiel Queirós, atingido por um disparo no quadril, perdeu uma quantidade significativa de sangue. Seu comparsa, José Souza, sofreu um disparo na região femoral. Além das armas de fogo utilizadas pelos assaltantes, a Polícia Militar também encontrou com eles um simulacro de arma de fogo e uma faca.