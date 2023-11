Virginia Fonseca mostra construção de banheiros e piscina de 105 metros de sua mansão com Zé Felipe: veja vídeo

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou um novo vídeo da cosntrução de sua mansão em Goiânia, ao lado de seu marido, o sertanejo Zé Felipe, filho de Leonardo. Em um reels postado em seu perfil no Instagram, ela mostra a chegada de mármores rosas para o banheiro das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e as pedras para o do próprio casal, que será equipado com sauna.