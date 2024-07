Expoacre Juruá 2024: Espaço Sebrae trará inovação, bioeconomia e sustentabilidade

Realizada pelo Governo do Acre e Sebrae, a Expoacre Juruá acontecerá de 31 de julho a 4 de agosto, no hall do Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A feira, patrocinada pela Caixa Econômica Federal, com parceria do Banco da Amazônia, é a maior vitrine de negócios da região, atraindo atenção para o potencial dos munícipios do Juruá e fortalecendo a economia local. Na edição anterior, a Expoacre Juruá movimentou cerca de R$ 22 milhões.

Este é o segundo maior evento de negócios, empreendedorismo e lazer do Acre, promovendo acesso a mercado para os empreendedores de todos setores e portes (MEI, ME e EPP). A Expoacre Juruá é de grande relevância para quem quer fazer contatos e negócios, além de oferecer novos serviços e produtos que contemplam todos os setores da economia do estado.

O Sebrae desempenha um papel crucial como correalizador da Expoacre Juruá. Sua presença na organização da feira é fundamental para o sucesso do evento, oferecendo suporte técnico, capacitação e consultoria para os empreendedores locais, promovendo o desenvolvimento econômico e a inovação. A parceria entre o Sebrae e o Governo do Acre impulsiona o crescimento sustentável e a visibilidade da região.

O Espaço Sebrae trará a temática “Inovação, Bioeconomia e Sustentabilidade”, com espaços destinados especialmente para os empreendedores locais e aqueles que desejam abrir um negócio, oferecendo a estes: conteúdos, informações e atrações de inovação e tecnologia. Deste modo, contribuindo para fortalecer os pequenos os negócios, estimulando o empreendedorismo e gerando impacto positivo na economia regional.

Neste espaço os visitantes encontrarão:

Produtos Digitais do Sebrae – uma vitrine de soluções digitais e tecnológicas para empresas;

Economia Criativa – com palco cultural, tatuadores, grafiteiros, celebrando a diversidade e a expressão artística;

Cooperativas de Agronegócios e Bioeconomia – promovendo a colaboração e o desenvolvimento sustentável;

Jogos interativos e jogos de empreendedorismo em realidade virtual – estimulando o senso empreendedor e a criatividade;

Diagnóstico rápido – para entender como está a gestão do negócio.

Já a programação geral da feira inclui prova dos três tambores, cavalgada, rodeio e shows nacionais. Além dos espaços dedicados à cultura, artesanato, gastronomia regional e tecnologias.