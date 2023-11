Worlds 2023: Faker vai à sexta final da carreira; veja todas

Pela sexta vez, o tricampeão Sang-hyeok “Faker” é finalista do Campeonato Mundial de League of Legends. Com vitória da T1 sobre a chinesa JD Gaming por 3 a 1 na semifinal do Worlds 2023, no domingo, o meio sul-coreano chegou a mais uma decisão no MOBA da Riot Games, a segunda consecutiva em sete anos em busca do tetracampeonato.