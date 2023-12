Acre é o 1º estado da região Norte com gasolina mais cara, indica ANP

Uma pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelou que o estado do Acre, localizado na Região Norte do Brasil, apresenta o preço mais elevado para a gasolina comum e aditivada.

De acordo com o órgão regulador, no período de 26 de novembro a 2 de dezembro, o valor médio da gasolina comum foi de R$ 6,75, enquanto o da gasolina aditivada atingiu R$ 6,72. Esses valores posicionam o Acre como o estado com os preços mais altos na região.

A ANP esclarece que o cálculo do preço médio considera tanto o que é cobrado dos consumidores na capital Rio Branco quanto nos municípios do interior do Acre.