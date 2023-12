Alerta: em menos de um mês, Acre registra mais de 600 novos casos de Covid-19

Os casos de Covid-19 voltaram a apresentar crescimento em todo o Acre nos últimos meses, fato que tem aumentado a procura de atendimento nas unidades públicas de saúde do estado. De 1 a 19 de dezembro foram registrados 603 casos da doença, de acordo com o Observatório em Saúde do Governo do Estado.

O total de casos notificados em dezembro, até a última terça-feira (19), já ultrapassou a quantidade de casos registrados em novembro, quando o estado teve 500 notificações de Covid-19. O crescimento foi de 20,6%, de acordo com os números divulgados no Observatório.

A regional do Baixo Acre, composta pelos municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco e Senador Guiomard, vem liderando no número de casos de Covi-19 neste mês. Ao todo, foram registrados 599 neste mês.

Alta nas síndromes gripais

O estado também vem enfrentando o aumento no número de casos de síndromes gripais. Comparado ao mês de novembro, o crescimento foi de 166%.

Em novembro foram notificados 235 casos de síndromes gripais, já em dezembro, até o dia 19, foram registrados 627 casos. A regional do Baixo Acre também lidera o número de casos neste mês, com 594, até agora.

Uso de máscaras

Nesta semana, o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Edvan Menezes, recomendou à população acreana o retorno do uso de máscaras. A recomendação aconteceu após o aumento no número da Covid-19 no estado.

As unidades de saúde tem apresentado lotação devido a grande quantidade de pessoas que tem buscado atendimento apresentando sintomas da doença. Com a aglomeração em espaços públicos, em virtude das festas de fim de ano, a saúde orienta que a população retome o uso das máscaras como medida protetiva.