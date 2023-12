Aposentadoria muda em 2024: veja quanto tempo falta para se aposentar

1. Sistema de pontos

Nesse sistema, cada ano de contribuição equivale a um ponto, enquanto cada ano a mais na idade equivale a mais um ponto. Para se aposentar em 2024, será necessário que mulheres somem 91 pontos e os homens, 101 pontos. Essa pontuação vem aumentando gradativamente a cada ano, até chegar ao limite de 105 pontos para homens, em 2028, e 100 pontos para mulheres, em 2033.

2. Idade mínima progressiva

A idade mínima para as pessoas do grupo de transição se aposentarem também muda gradativamente a cada ano. Em 2024, os homens precisarão ter 63 anos e seis meses, enquanto as mulheres deverão ter 58 anos e seis meses para se aposentar. Essa idade mínima vem subindo seis meses a cada ano, até chegar ao limite de 62 anos para mulheres, em 2031, e de 65 para homens, em 2027, quando ambos passarão a cumprir a mesma regra válida para brasileiros que começaram a contribuir após a promulgação da reforma.

3. Outras regras de transição

A regra do pedágio, ou seja, para pessoas que estavam a dois anos de se aposentar em 2019, exige que o trabalhador cumpra 50% a mais em relação ao tempo faltante, até completar 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Homens com mais de 60 anos e mulheres com 57 anos deverão pagar o pedágio de 100% do tempo de trabalho faltante para se aposentar — ou seja, terão que trabalhar o dobro do tempo restante para alcançar a meta.

4. Mudança na pensão

Pessoas que já são aposentadas também podem receber pensão no caso de falecimento de cônjuges. Para que o acúmulo dos dois benefícios seja válido, a reforma condicionou um aumento progressivo dos valores de acordo com o número de dependentes. Sendo assim, o pensionista recebe 50% do valor da aposentadoria do falecido ou falecida, e acrescenta uma parcela de 10% para cada dependente, até chegar ao limite de 100% do valor. A pensão será integral caso haja um dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental grave.

5. Como simular quanto tempo falta para se aposentar

Passo 1. Acesse a calculadora de aposentadoria do jornal O Globo (infograficos.oglobo.globo.com/economia/simulacao-de-aposentadoria.html) e informe se trabalhou no serviço público ou privado;

Passo 2. Informe seu gênero, idade, o ano em que começou a contribuir com o INSS e sua profissão. Prossiga no botão “Calcular”;

Passo 3. Veja as diferentes possibilidades de aposentadoria e clique na opção que deseja ver;

Passo 4. A calculadora mostrará imediatamente quanto tempo falta para você se aposentar, o ano da aposentadoria e o valor do benefício. Caso queira detalhes, clique no botão “Entenda o seu cálculo”;

Passo 5. A calculadora exibirá detalhes do cálculo feito para encontrar o resultado da sua aposentadoria.

6. Pensão: como calcular quanto vai receber

Passo 1. Acesse a calculadora de pensão do jornal O Globo e informe o valor da sua pensão e da aposentadoria do parente falecido. Prossiga no botão “Próximo”;

Passo 2. Informe a quantidade de dependentes e clique no botão “Próximo”;

Passo 3. Veja na tela o valor a ser recebido, somando o valor da pensão (referente ao parente falecido) e da aposentadoria (fruto do seu próprio trabalho).