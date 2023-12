Bocalom diz que Via Chico Mendes é novo cartão postal de Rio Branco: “Mais bonita da região Norte”

O prefeito Tião Bocalom (PP) oficializou na noite desta segunda-feira (18) a entrega da tão aguardada revitalização da Via Chico Mendes, em Rio Branco. A obra, que promete melhorar a trafegabilidade e embelezar a entrada da cidade, foi celebrada pelo prefeito como um marco não apenas para a mobilidade, mas também como a criação de um novo cartão postal para a capital acreana.

Em seu discurso durante o evento, Bocalom destacou o compromisso de seu governo em proporcionar dignidade às pessoas. Ele ressaltou que a ciclofaixa recém-reformada não só oferece espaço para os cidadãos que buscam exercícios físicos, mas também se torna uma alternativa de transporte para aqueles que precisam se locomover diariamente, contribuindo para uma cidade mais digna e acessível.

“Isso aqui é dignidade. O cidadão que quer andar de bicicleta para fazer seu exercício físico, tem aqui. Mas se ele também precisa usar para ir trabalhar, para ter mais dignidade, para ter o dinheiro em casa, ele tem aqui também a oportunidade de andar com a bicicleta aqui dentro”, afirmou o prefeito.

Bocalom também enfatizou a importância simbólica da Via Chico Mendes, que serve como porta de entrada para aqueles que chegam à cidade, vindos do centro-sul do país, Bolívia e Peru. Ele expressou seu orgulho ao proclamar que a via agora pode ser considerada a mais bonita da Região Norte do Brasil.

“Com certeza é a avenida mais bonita da Região Norte, uma das mais bonitas do Brasil. E isso nos orgulha, porque afinal de contas nós não somos uma capital rica, somos a terceira capital mais pobre do país, só que em compensação, nós somos muito enjoados. Nós queremos sempre o melhor e o mais bonito. E a nossa Rio Branco está cada dia ficando mais bonita”, disse Bocalom.

Além da revitalização da ciclofaixa, o prefeito celebrou a nova iluminação da Via Chico Mendes, destacando que a preocupação com a segurança é uma prioridade. Ele anunciou planos para estender esse trabalho de revitalização para outros pontos da cidade, incluindo o canteiro central na região da Floresta e a Avenida Ceará, reforçando o compromisso de tornar todas as principais avenidas de Rio Branco bem iluminadas.

“Aí vamos ter as avenidas de Rio Branco muito bem iluminadas, porque iluminação é mais segurança”, concluiu o prefeito Tião Bocalom, sinalizando o empenho contínuo de seu governo na melhoria da infraestrutura urbana e na qualidade de vida dos cidadãos rio-branquenses.