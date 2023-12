Carnaval 2024: Banda do Vai Quem Quer reúne diretoria para definir organização e calendário de atividades

A presidente da Banda do Vai Quem Quer, Siça Andrade, coordenou uma reunião esta semana na sede do maior bloco de Carnaval de rua da região Norte do País, onde foi definido o calendário de atividades e organização para o desfile do bloco, que em 2024 sai pelas principais avenidas do centro de Porto Velho no dia 10 de fevereiro.

“A reunião foi justamente para alinhar alguns pontos sobre o desfile da Banda do Vai Quem Quer 2024. Determinar algumas funções à diretoria e nossos colaboradores, além de fechar o calendário da Banda 2024”, disse Siça Andrade.

A presidente da Banda informou que as camisas, que dão acesso ao cordão de isolamento do bloco no Carnaval 2024, já estão sendo confeccionadas na fábrica. Já a sede do bloco abre para funcionamento no dia 10 de janeiro, iniciando com as vendas do primeiro lote de abadás.