Estudante de 15 anos é eleita Rainha do Rodeio na abertura da Agro Purus 2024; VÍDEOS E FOTOS

Na noite desta quinta-feira (25), Manoel Urbano deu início à Agro Purus 2024, a tradicional festa agropecuária do município. O evento foi marcado pela escolha da Rainha do Rodeio e pelas emocionantes montarias em touros.

A competição para eleger a Rainha, Princesa e Madrinha do Rodeio contou com a participação de cinco candidatas: Janaira, Laisa, Whesley, Amanda, Ketila e Angela. Com uma torcida vibrante e muita emoção, o júri composto pelo secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Daniel Herculano, e pelas rainhas Sarah Cristinny e Átila Lima, escolheu como campeã da noite a estudante Maria Ângela Moura de Araújo, de 15 anos.

Maria Angela Moura de Araujo, de 15 anos, foi eleita Rainha do Agro Purus 2024. Laisa Antonia Franca Teles, de 18 anos, conquistou o título de Princesa do Agro Purus 2024; Laisa também é Miss Beleza do Acre 2024 e Miss Murbanense 2023. Weshilly Lopes de Lima, de 14 anos, é a Madrinha do Agro Purus 2024.

O evento, organizado por DJ Wagner Produções, promete continuar a animar Manoel Urbano com uma cavalgada marcada para o sábado (27) e o encerramento no domingo (28). A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, esteve presente no evento e conversou com Wagner Menezes que falou a abertura da feira e também suas expectativas para os próximos dias:

“A abertura desta noite foi um sucesso absoluto, cheia de emoção e animação, com a escolha da nossa Rainha do Rodeio. Quero parabenizar todas as candidatas pela participação e, em especial, a Maria Ângela Moura de Araújo, nossa nova Rainha.

Gostaria de convidar todos vocês para continuarem a celebrar conosco durante todo o final de semana. No sábado, teremos a tradicional cavalgada, um momento especial para todos os amantes do campo e da tradição. E no domingo, não percam o grande encerramento, com mais atrações, montarias e muita festa,” disse o organizador ao ContilNet.

Veja fotos exclusivas da coluna Douglas Richer: