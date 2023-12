Com 18 vagas, Universidade Federal do Acre divulga edital para mestrado em Ciências da Saúde

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propreg), tornou público na última semana, o edital para ingresso no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental (PPGCSAO). São ofertadas 18 vagas para 2024.

As inscrições para o processo seletivo estão sendo realizadas pelo endereço eletrônico: https://sistemas.ufac.br/mecs/ até o dia 22 de janeiro de 2024.

Para a obtenção do grau de mestre, o aluno ingressante no curso deverá integrar 20 créditos em disciplinas, ser aprovado em exame de qualificação, proficiência de língua inglesa e ter dissertação de mestrado aprovada por banca examinadora composta por três membros, no prazo máximo de 24 meses.

Para estudantes estrangeiros(as) a exigência será equivalente, devendo o(a) candidato(a) apresentar o diploma revalidado, obedecendo ao que determina a legislação brasileira vigente.