Meta retira ferramenta de IA do WhatsApp após polêmica de segurança; entenda

Operando a partir do modelo de linguagem Llama 3, que trabalha como o “cérebro” da IA, Meta AI é um chatbot que oferece respostas de informações atualizadas em tempo real, com funcionamento integrado a diversas plataformas de dados como notícias e postagens em redes sociais. O serviço já está disponível em alguns países, e funciona como um assistente virtual que fica acessível nas funcionalidades padrão das redes a qual é incorporado, como no feed do Facebook e no WhatsApp. Com isso, o acesso a informações externas a esses aplicativos pode chegar aos usuários de forma personalizada e sem sair dos mesmos.