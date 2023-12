Confusão de família pode fazer Governo exonerar Gabriela e destituir deputado de liderança na Aleac

Fontes da Casa Civil disseram que o Governo já cogita exonerar a presidente do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), Gabriela Câmara, após a confusão envolvendo a mãe dela, a deputada federal Antônia Lúcia e o sogro, o deputado Manoel Moraes. Além disso, um servidor da Secretaria de Estado de Governo (Segov), informou à coluna que a permanência de Moraes na liderança do Governo na Assembleia Legislativa também já é questionada. Segundo o Executivo, a confusão familiar enfraquece a imagem do governo.

Cautela

O governo deve esperar os primeiros resultados das investigações sobre o caso para tomar uma decisão oficial. Até lá, o que pode acontecer é optar pelo afastamento de Gabriela do cargo de presidente do ITERACRE. Já em relação à permanência de Manoel na liderança do governo, esta é uma decisão política e inteiramente do governador Gladson Cameli.

Já de olho

Com toda a confusão, dizem as fontes do Palácio Rio Branco que o senador Sérgio Petecão já anda de olho no ITERACRE. O órgão pode ser barganhado nas negociações de alianças em prol da candidatura de Alysson Bestene à Prefeitura do ano que vem. O senador também já solicitou o comando da Sehurb e vem rondando a presidência do Detran. No início do governo Gladson, o comando do departamento era de um indicado de Petecão, Luiz Fernando Duarte.

Na Aleac

Em relação à liderança do Governo na Aleac, caso Manoel seja destituído, o cargo não deverá ser disputado entre os deputados da base. A escolha ficará entre Pedro Longo, que já ocupou a função na legislatura passada e Eduardo Ribeiro, que vem mostrando ser um bom deputado governista. Ele, inclusive, é presidente municipal do PSD. A escolha dele como líder de Gladson sacramentaria a ida de vez de Petecão para a base do governador.

Em Brasília

As denúncias de Antônia Lúcia podem chegar até a Câmara dos Deputados. Em apoio a deputada, o Republicanos, partido dela, deve lançar uma nota defendendo a parlamentar e exigindo investigações céleres sobre o caso.

Até a Ptolomeu

Em clima de guerra com o líder do Governo, Antônia Lúcia chegou a ter uma reunião com a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nancy Andrighi, a relatora das investigações da Operação Ptolomeu, que mira no governador Gladson Cameli.

“Informações e experiências com a excelentíssima ministra tão respeitada e influente no cenário jurídico nacional”, escreveu nas redes sociais.

Recorrer a tudo

Antônia Lúcia está disposta a recorrer a todas as instâncias judiciais possíveis sobre o caso com Manoel Moraes e o genro. Ela quer levar a situação para a Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e até para o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Absteve

Conhecida nesta legislatura por sair em defesa dos colegas, a Mesa Diretora da Aleac preferiu se abster sobre as acusações feitas contra o deputado Manoel Moraes. Sem nota de apoio desta vez!

Silêncio

Não foi só a Mesa Diretora que ficou calada. Os deputados do Republicanos, partido de Antônia Lúcia, também resolveram não se posicionar sobre o assunto. Roberto Duarte, em Brasília, e Tadeu Hassem e Clodoaldo Rodrigues na Aleac preferiram manter silêncio.

Atento!

Mesma coisa fez o Progressistas no Acre. Nem Socorro Neri, presidente do partido em Rio Branco, nem Alysson Bestene, maior articulador da sigla, se posicionaram sobre o assunto.

Executivo

Prova viva de que a permanência de Moraes está em xeque na liderança do Governo, é que nem o governador Gladson Cameli, nem a vice-governadora Mailza Assis, quiseram falar sobre o assunto. Ambos são do Progressistas, partido que Moraes preside a bancada na Aleac.

Na história

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, vai entrar para a história da pasta. Ele já é o secretário que mais abriu vagas em concursos públicos efetivos da Saúde no Acre. Além das centenas de contratações feitas neste ano, ele anunciou um certame que deve contratar mais de 500 técnicos de enfermagem. Ninguém nunca fez isso na saúde do Estado. Destaque!

Educação disparou

Ao lado de Pascoal, o secretário Aberson Carvalho também já entra para a história. É um dos gestores que mais realizaram concurso público efetivo na Educação do Acre.

Só com o aval deles

Lembrando que tudo isso só é possível por conta do trabalho de planejamento e gestão feito pelos secretários Paulo Correia e Ricardo Brandão, que também merecem destaque.

Off

– Quem acha que a pré-candidatura de Alysson está morna se engana e muito;

– Recentemente ele vem fazendo conversas importantes em um nicho crucial para as eleições: o meio evangélico;

– Alysson foi figura marcada na Marcha para Jesus neste ano;

– Nesta semana, inclusive, ele teve uma reunião com o pastor Agostinho, da Igreja Batista do Bosque de Rio Branco;

– “As igrejas possuem papel fundamental dentro da nossa sociedade. Temos que olhar com atenção para o grande poder que a fé tem em transformar vidas”, escreveu.

– Alysson também tem focado no setor industrial e comercial;

– Ele participou de uma cerimônia na Sabenauto, em Rio Branco;

– Para fortalecer ainda mais a candidatura, Alysson precisa sair mais dos eventos chiques do Governo ou da Fieac e começar a focar no público mais pobre de Rio Branco;