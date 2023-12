Ex vice-governador do Acre, Major Rocha é aposentado da Polícia Militar por invalidez

O ex-vice-governador do estado do Acre, Werles Rocha, foi aposentado por invalidez. O decreto foi assinado pelo governador Gladson Cameli.

A decisão foi formalizada por meio do decreto nº 5.430-P, que ressaltou a incapacidade definitiva do ex-tenente-coronel para a função militar.

O processo de aposentadoria de Rocha foi embasado no laudo emitido pela Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Acre, que analisou a sua situação após ter passado por diversos procedimentos cirúrgicos.

Rocha terá direito aos proventos integrais calculados com base na graduação que ocupava na PMAC.