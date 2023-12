Gabriela Câmara quebra o silêncio, defende o marido e diz que filhas foram sequestradas por Antônia Lúcia

Diante das acusações feitas pela deputada federal Antônia Lúcia contra seu genro, o empresário Cristian Moraes – que, segundo ela, teria abusado sexualmente da enteada e neta da deputada -, a mãe da criança, Gabriela Câmara, se pronunciou sobre o caso pela primeira vez, nesta quinta-feira (7), em publicação nas redes sociais.

Ao publicar uma foto dela com o esposo e as filhas, a presidente do Iteracre disse que é a vítima de toda a história.

“A vítima de toda essa história sou eu: Gabriela Câmara. Minhas filhas foram sequestradas e estão em cárcere privado. Nesta quinta-feira, fui surpreendida com diversas matérias absurdas envolvendo o meu nome, do meu marido, do meu sogro, da minha mãe e das minhas filhas”, escreveu.

“Além das matérias, tive a infelicidade de ler as publicações e os comentários acusatórios nas redes sociais dos envolvidos, todos envolvendo a minha pessoa e de meu esposo, Cristian Sales”, continuou.

Gabriela diz que vem sofrendo ataques impiedosos da mãe, que tenta atacá-la e atingir sua atividade profissional.

“Faz 08 meses que estamos sofrendo esses ataques impiedosos. Evitei me manifestar publicamente, porque os ataques partiram de minha mãe, Deputada Federal Antônia Lúcia, com objetivo de atingir à minha atividade pública e o Governo a que eu estou servindo com imensa honra, referente a sua mais importante política pública de Regularização Fundiária, garantindo justiça social”, destacou.

Sobre Antônia Lúcia, Gabriela disse que a mãe faz uso de “elevadas doses de medicamentos psicotrópicos” – o que seria a causa da exposição do caso nas redes sociais – e afirma que suas filhas foram sequestradas.

“Não queria expor a intimidade da minha família, mesmo porque sei dos problemas psicológicos de quem nos ataca. Essa situação parte de uma pessoa desequilibrada que faz o uso de elevadas doses de medicamentos psicotrópicos. Em verdade, toda essa história fantasiosa busca esconder apenas uma situação, o sequestro de minhas filhas”, salientou.

Defendendo o marido, Gabriela disse que está impossibilitada de ver as próprias filhas desde o início do ano e que Antônia Lúcia sofre de um ciúme possessivo.

“Estou impossibilitada de ver minhas filhas desde o início do corrente ano, decorrente do ciúme possessivo de minha mãe, que atualmente as mantém em cárcere privado. Somos vítimas, Cristian é inocente, tudo isso está acontecendo somente pelo fato de acreditar e contribuir em um projeto político de um grupo que não é o da preferência da deputada federal Antônia Lúcia. A legítima titular da Guarda de minhas filhas, por sentença judicial. É unilateralmente minha. Por tanto elas foram sequestrada”, publicou.

Ao final, a presidente do Iteracre garantiu que está tomando todas as medidas judiciais necessárias e que a justiça será feita:

“No mais, já estamos tomando as medidas judiciais cabíveis, em breve tudo se solucionará e a justiça será feita. É o que tenho para informar ao querido povo Acreano. Em anexo documento da decisão judicial da guarda”.