Antônia Lúcia expõe hematomas no corpo da neta nas redes sociais e chama genro de monstro

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para expor mais um capítulo da polêmica envolvendo o genro, o empresário Cristian Moraes – acusado por ela de abusar de uma de suas duas netas, filha de Gabriela Câmara, atual presidente do Iteracre e esposa de Cristian – e o deputado Manoel Moraes, pai do empresário. A neta da parlamentar federal é de outro relacionamento de Gabriela.

Na publicação, a deputada apresentou imagem da neta de três anos cheia de hematomas na região das coxas. Em resposta a Manoel Moraes, Antônia Lúcia afirmou que não tem medo do parlamentar e reafirma que “se cair um fio do meu cabelo, as vossas mãos serão responsabilizadas”.

“Foi seu rapaz das merendas escolares desviadas. Morais, ele espancava as crianças dentro de casa, comia, dormia, bebia as minhas custas e andava no meu carro Pajero branca. Vou mandar fazer busca e apreensão. Eu fazia as compras para não ouvir que as crianças passavam fome. Eu já passei muito mal. Cale sua boca seu apoiador de pedófilo”, escreveu.

“Teus áudios já estão na polícia federal, dando uma de Machão sobre as licitações e ainda envolve outros colegas da Aleac e o chefe de estado. Me deixa em paz! Deus, o guarda de Israel, o Leão da Tribo de Judá não dorme. Se quiser ver os laudos dos ataques sexuais, está no meu processo. Já levei para o ministro dos direitos humanos também conhecer, acionei o Eca e vc (sic) não sabe que exige a lei da palmada? Deixa de ser palhaço, vai atrás. Inventa o que vc quiser”, acrescentou.