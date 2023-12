Galaxy S23 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: veja as diferenças entre os celulares

Lançado com a missão de superar o smartphone da rival sul-coreana, o iPhone 15 Pro Max chegou ao Brasil em setembro custando a partir de R$ 10.999. Hoje, o smartphone é vendido por R$ 9.899 na Amazon. Já o Galaxy S23 Ultra teve preço inicial de R$ 9.499, mas já é vendido no mesmo e-commerce por preços a partir dos R$ 6.449. Ambos contam com versões com 256 GB, 512 GB e 1 TB de armazenamento. Os preços citados no texto foram verificados no mês de apuração da matéria, em dezembro de 2023. Neste comparativo, o TechTudo pontua as principais diferenças entre os celulares, para que você escolha qual é a melhor opção para você.

Tanto o Galaxy S23 Ultra quanto o iPhone 15 Pro Max têm as maiores telas da Samsung e da Apple, com 6,8 e 6,7 polegadas, respectivamente. Mais do que isso, essas são alguns dos melhores displays do mercado. O visor Dynamic AMOLED 2X presente no S23 Ultra tem taxa de atualização de 120 Hz, ideal para jogos com gráficos mais exigentes, e seu brilho chega a uma intensidade de 1.750 nits — muito similar ao brilho de uma TV premium.

Já o iPhone 15 Pro Max tem tela Super Retina XDR OLED com taxa de atualização de 120 Hz, mas com um brilho ainda maior, de 2.000 nits. A principal diferença entre as telas é como Apple e Samsung lidam com as imagens exibidas. O celular da Samsung tende a exibir cores mais vivas e intensas, que podem desagradar quem não gosta de maior saturação. A Apple, por sua vez, opta por cores mais naturais. As duas telas devem ser visíveis mesmo sob luz solar forte.

O grande diferencial trazido pelo celular da Apple é o botão de ação, que está presente apenas na série “Pro”. Com ele, é possível escolher a função que será desempenhada pelo aparelho quando for pressionado. A lista de ações inclui o modo silencioso; o modo “Foco”, para desativar notificações; a lupa; a câmera; a lanterna; o gravador; um modo de acessibilidade e um atalho para outros aplicativos.

iPhone 15 Pro Max tem tela de 6,7 polegadas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Os tamanhos dos smartphones também são próximos. O S23 Ultra tem tela de 6,8 polegadas com resolução Quad HD (1.440 x 3.088 pixels) e proteção Gorilla Glass Victus 2 nas duas faces, sendo o corpo de alumínio. O iPhone 15 Pro Max tem tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ (1.290 x 2.796 pixels) e proteção Ceramic Shield, que reforça o vidro da tela por meio de cristais de cerâmica. O corpo do celular é de titânio. Ambos tem certificação IP68, contra a entrada de poeira e de água.

É importante mencionar que, ainda que a Apple alegue que o material utilizado no iPhone 15 Pro Max é mais resistente que o aço inoxidável das gerações anteriores, testes de durabilidade realizados pelo youtuber PhoneBuff acabaram demonstrando uma menor resistência a impactos em relação ao smartphone da Samsung. O site especializado 9to5Mac inclusive avaliou que a desvantagem do iPhone 15 Pro Max vem do material utilizado — o titânio.

Câmera

A primeira diferença significativa entre o Galaxy S23 Ultra e o iPhone 15 Pro Max é quanto ao número de sensores de cada conjunto fotográfico. Tal qual já acontecia em gerações anteriores, a versão Ultra do smartphone da Samsung tem quatro lentes que trabalham em conjunto para garantir qualidade nas fotos. O sensor principal deu um salto de uma geração para a outra, chegando aos 200 megapixels (MP). Já a Apple optou por manter três lentes e trabalhar em melhorias de hardware e software.

A câmera principal do iPhone 15 Pro Max tem 48 megapixels e estabilidade óptica. O conjunto pode escanear ambientes para experiências 3D e fazer uso de realidade aumentada. A lente telescópica passou de 120 mm para 77 mm, e assim melhorou o zoom óptico, que passou de três para aproximação em cinco vezes, sem perder qualidade. Também há estabilidade digital para os vídeos, em que o software trabalha para eliminar tremidos e movimentos erráticos, e o HDR garante melhores contrastes.

Câmera do iPhone 15 Pro Max tem três lentes com 48, 12 e 12 megapixels — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O software da câmera também possui um modo chamado “Photonic Engine“, que combina pixels tal qual a tecnologia Dual Pixel para gerar imagens com resolução de até 24 MP. Há um modo cinemático, para filmagens em 4K, e o que a Apple chama de modo “ProRes”, que comprime menos a imagem e garante maior fidelidade de cor. Veja como se organizam os sensores do iPhone 15 Pro Max.

Principal de 48 MP e f/1.78

Teleobjetiva de 12 MP e f/2.8

Ultrawide de 12 MP e f/2.2

Frontal de 12 MP e f/1.9

Já a câmera do Galaxy S23 Ultra traz tecnologia dual-pixel, que capta a maior quantidade de informação para uni-la em um único pixel, gerando imagens com alta fidelidade. O sensor principal de 200 MP tem foco a laser e estabilidade óptica. Graças às demais lentes, o celular pode utilizar um zoom óptico de três e de 10 vezes, para aproximação de fotos sem granulação ou perda de qualidade. Já o zoom digital pode chegar a uma impressionante aproximação de 100 vezes.

Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tal qual o iPhone 15 Pro, o celular da Samsung pode filmar em resolução 4K e em câmera lenta, mas só o Galaxy S23 Ultra chega à resolução 8K. As câmeras do smartphone são organizados da seguinte forma:

Principal de 200 MP e f/1.7

Teleobjetiva periscópica de 10 MP e f/4.9

Teleobjetiva convencional de 10 MP e f/2.4

Ultra wide de 12 MP e f/2.2

Frontal de 12 MP e f/2.2

Desempenho e armazenamento

No armazenamento, os dois celulares seguem a mesma cartilha: versões com 256 GB, 512 GB e 1 TB sem opção de expansão com o uso de cartões de memória microSD. Apesar de a semelhança não se manter na memória RAM, visto que o S23 Ultra entrega 12 GB, e o iPhone 15 Pro Max, 8 GB, o desempenho geral em multitarefas deve ser parecido entre os celulares.

Embora sites especializados como o Nano Review apontem um equilíbrio entre os processadores dos smartphones, testes realizados na plataforma 3DMark Wildlife Extreme apontam uma superioridade do chip da Samsung — um Snapdragon 8 Gen 2 de oito núcleos com velocidade de até 3,36 GHz. A nova geração de chips da Apple é superior à anterior, mas falhou nos testes de benchmark, com problemas que não existiam antes, como o superaquecimento. O chip A17 tem 6 núcleos e velocidade de até 3,78 GHz.

Em azul é possível ver os resultados do S23 Ultra e em vermelho do iPhone 15 Pro Max — Foto: Reprodução/Sam Mobile

Bateria

Enquanto a Samsung manteve os 5.000 mAh na bateria do Galaxy S23 Ultra, a Apple promoveu um tímido aumento no iPhone 15 Pro Max em relação ao modelo anterior. O smartphone tem 4.441 mAh — 118 mAh a mais que o iPhone 14 Pro Max. Com o aumento, a empresa promete até 29 horas de reprodução de vídeos e um dia inteiro longe da tomada. A Samsung repete a promessa de um dia inteiro de carga, mas com até 26 horas de reprodução de vídeos.

Entrada USB-C do iPhone 15 Pro Max — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Ambos podem fazer uso de carregadores de alta velocidade, mas o S23 Ultra ainda consegue ser mais rápido, com carregadores de até 45 W. A promessa da companhia é de carregar até 65% da bateria em 30 minutos, frente aos 50% prometidos pela Apple. Eles também podem utilizar carregadores de alta velocidade sem fio e carregar acessórios de forma reversa. Em testes de carregamento realizados pelo canal do YouTube TechDroider , o celular da Samsung venceu o rival por três minutos de diferença.

O grande chamariz do iPhone 15 Pro Max, porém, é a adoção da conexão USB do tipo C. A mudança padroniza todos os produtos da marca, incluindo MacBooks, iPads, entre outros.

Versão do sistema

O iPhone 15 Pro Max vem de fábrica com o iOS 17 — versão mais atual do sistema. Ele traz alguns recursos novos em relação às versões anteriores, como a exibição dos contatos com pôsteres interativos, o novo Apple Maps e o modo Standby, que transforma o celular em um relógio de mesa quando não está em uso. A Apple costuma atualizar seus celulares por cinco anos.

iPhone 15 Pro Max vem com iOS 17 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Galaxy S23 Ultra vem com Android 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Recursos adicionais

A Apple tem enfatizado desde modelos anteriores que o iPhone 15 Pro Max pode ser utilizado para gravações profissionais utilizando o “Modo Cinema”, que torna o vídeo mais próximo do formato e da qualidade daqueles gravados por câmeras profissionais. Diretores como Steven Spielberg e Park Chan-wook já provaram o poder do smartphone da maçã para esses fins.

A Apple garante que o iPhone 15 Pro Max pode ser usado para fins profissionais — Foto: Divulgação/Apple

Os dois podem utilizar redes móveis 5G e redes Wi-Fi de 2,4 GHz, 5GHz e 6 GHz — a mais rápida disponível no mercado. Embora no Bluetooth também existam similaridades, uma vez que ambos utilizam a versão 5.3, as empresas encontraram soluções diferentes para a transmissão de dados para telas. Enquanto o Galaxy S23 Ultra conta com o Samsung DeX, que gera um desktop na TV com conexão sem fio, a Apple utiliza uma DisplayPort, que permite conexões de vídeo pela conexão USB.

Nenhum dos dois têm entrada para fones de ouvido convencionais, mas o S23 Ultra é o único a trazer um acessório consigo: uma caneta inteligente S Pen, para interação com a tela e desenhos. Ele também tem conexão USB On-The-Go (OTG), que permite conectar pen-drives e acessórios. Do lado da Apple, há um botão de ação personalizável que substitui o botão de silenciar o aparelho. Com ele, é possível configurar desde a abertura da câmera ou da lanterna, até o próprio modo silencioso.

Galaxy S23 Ultra tem S Pen embutida no próprio aparelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

