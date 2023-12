Governo de Rondônia sanciona leis que reajustam salários da Segurança Pública

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, sancionou na segunda-feira (18), leis que concedem aumento salarial aos servidores da Segurança Pública. As publicações estão disponíveis no Diário Oficial do estado.

São contemplados com o realinhamento salarial os policiais Civis, Militares, Bombeiros Militares, Polícia Técnico-Cientifica (Politec), policiais penais e socioeducadores. O investimento do Governo de Rondônia corresponde a um montante de mais de R$ 800 milhões.

O reajuste salarial será gradativamente implementado entre os anos de 2024 a 2026. Para a classe dos policiais e bombeiros militares, vai de 16,11% a 89, 49%. Já para a Polícia Civil e Polícia Técnico-Cientifica, o percentual varia de 0,50% a 56,00%, que vão ser implementados entres os anos de 2024 a 2026.