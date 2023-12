Histórico: população atravessa ponte de Sena em comitiva e de mãos dadas com Gladson

Após a solenidade de inauguração da Ponte Frei Paolino Baldassari, que liga o Primeiro ao Segundo Distrito de Sena Madureira, o governador Gladson Cameli fez o acendimento das luzes da ponte, em contagem regressiva com a população.

O governador também conduziu uma comitiva que atravessou a ponte e encontrou a população da região do 2º Distrito, que esperava o Chefe do Executivo do outro lado.

Ao lado da namorada Hanna Salim e de secretários, Cameli caminhou até a população, que o recebeu com abraços e palmas. Em um momento histórico, a população encheu a ponte Frei Paolino Baldassari vindo das duas direções.