Homem é preso após arrancar cabeça de filhote de cachorro; animal tinha uma semana de vida

A Polícia Militar da cidade de Manoel Urbano, interior do Acre, prendeu na madrugada desta sexta-feira (1), um homem das iniciais W.B.S., acusado de decepar com as próprias mãos um filhote de cachorro.

De acordo com informações, o animal tinha sido doado para a sua companheira no dia anterior e estava latindo durante a noite. Irritado com o latido, W.B.S tomou a atitude radical e arrancou a cabeça do cachorro. O cãozinho tinha somente uma semana de vida.

Após o episódio, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o acusado. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Manoel Urbano para os devidos procedimentos. De acordo com a delegada Jade Dene, que atua em Manoel Urbano, o acusado foi preso em flagrante.