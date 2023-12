Laudo revela causa da morte de fã de Taylor Swift em novembro

A jovem universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, que morreu após passar mal no primeiro show de Taylor Swift, no Rio, faleceu por exaustão térmica causada pelo calor, segundo o laudo de necropsia. No dia do ocorrido, 17 de novembro, a cidade enfrentava uma intensa onda de calor extremo, com temperatura acima dos 40ºC.

O show aconteceu no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, para um público de aproximadamente 60 mil pessoas. Em meio a uma multidão, altas temperaturas e sem acesso a água – pois no dia do ocorrido a organização do evento proibiu a entrada de garrafas dentro do local do evento – Ana Clara sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Segundo o perito que realizou a necropsia, a jovem estava exposta ao calor difuso; que a exposição foi indireta; que a fonte do calor foi o sol; que a evolução clínica aponta exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, evoluindo para morte súbita.

O laudo diz ainda que a jovem morreu por hemorragia alveolar, ou seja, houve rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, e congestão polivisceral, que significa a paralisação de vários órgãos por exposição difusa ao calor.

Fãs criticaram a organização do evento por impedir o acesso do público com garrafas d’água. A própria cantora chegou a pausar o show para pedir ajuda para os fãs, após perceber que pessoas passavam mal na plateia.

Segundo a amiga Daniele Menin, Ana Clara desmaiou durante a música Cruel Summer, a segunda do repertório de Taylor.

“Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio. Eles atenderam ela e encaminharam para a ambulância”, lembra Daniele.