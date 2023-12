A influenciadora acreana Ludmilla Cavalcante completou 25 anos na segunda-feira (12). Para marcar a ocasião, ela está gradualmente compartilhando um ensaio fotográfico realizado com Jonatas Limma.

E haverá festa? Com certeza! Ludmilla planeja comemorar seu aniversário em uma festa íntima nesta terça-feira (12) no Paris Garden. A influenciadora reservou um ambiente exclusivo para seus convidados, com direito a DJ e mais.

Confira algumas fotos do ensaio de Ludmilla: