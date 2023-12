Manoel Soares tem casa assaltada e entra em luta corporal com bandido

Não tá fácil pra ninguém! Bandidos invadiram a casa de Manoel Soares, na noite dessa segunda-feira (18/12). Segundo imagens divulgadas pelo A Tarde é Sua, da Rede TV!, o apresentador estava na residência com quatro, de seus seis filhos, o genro e uma ajudante. A esposa do artista, Dinorah Rodrigues, não estava em casa.

De acordo com informações do programa de Sônia Abrão, o criminoso abordou a colaboradora de Manoel na calçada, dando voz de assalto. Em seguida, ele obrigou a moça a entrar na residência, mandou as pessoas deitarem no chão e pegou os celulares das pessoas que estavam no local.

Manoel, que tem vivência em mediações de conflitos, conversou com o assaltante, com o objetivo de verificar se estava armado e retirá-lo da casa para deixar sua família segura. Ao sair com o meliante para o quintal, Soares não viu nenhum comparsa dando cobertura e entrou em luta corporal, conseguindo imobilizar o bandido e chamando a polícia em seguida.

Ao programa, a assessoria de Manoel Soares confirmou a notícia e garantiu que todos estão bem. A equipe frisou que o ex-Globo não recomenda reagir a assalto, mas que por conta de sua experiência decidiu enfrentar o criminoso em prol dos seus parentes. O genro e um dos filhos, que é lutado de Jiu-Jitsu, o ajudaram a segurar o bandido até a chegada das autoridades.

“Foi um momento de pânico, mas graças a Deus eu tive controle emocional para contornar a situação”, disse ao A Tarde é Sua. Os apresentadores ressaltaram que, mesmo com a legítima defesa, Manoel pediu que a Polícia Militar não o agredissem e que garantisse sua integridade, levando-o ao hospital para verificar se o suspeito estava ou não ferido.

O caso foi registrado na 36ª Delegacia de Polícia. O bandido está internado em estado grave, preso e sendo acompanhado por agentes de segurança.