Mesmo com registro de chuvas, Rio Acre tem três pontos de observação em alerta máximo

O início do mês de dezembro foi marcado pela chegada das chuvas do chamado “Inverno Amazônico” após um grande período de seca extrema que afetou os rios do Acre. Em Rio Branco, o nível do Rio Acre voltou a subir. Nesta segunda-feira (11), de acordo com a última medição da Defesa Civil, o afluente atingiu a marca de 4,45 m.

Mesmo com o aumento do nível do rio, ainda há três pontos de observação configurados como alerta máximo, segundo o Monitoramento Hidrometeorológico, do Boletim do Tempo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).

Segundo o boletim, os três pontos de observação do Rio Acre que estão em alerta máximo são Brasiléia, Espalha (S. Belo H.) e Riozinho do Rola, sendo que os dois primeiros apresentaram elevação e o último apresentou redução.

O ponto de observação em Rio Branco está em “atenção”, com registro de elevação. Já o ponto de Assis Brasil está em alerta, com redução.

Veja os pontos: