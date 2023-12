Polícia Civil prende homem que usou criança de oito anos como refém para roubar rifle em Tarauacá

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos investigadores de Tarauacá, prendeu um homem investigado pelo crime de roubo na zona rural do município, tendo ele rendido uma criança com uma arma branca para subtrair um rifle.

O fato ocorreu no Seringal Belo Monte, alto Rio Muru. O indivíduo, já conhecido da polícia, em posse de uma arma branca havia feito uma criança de 8 anos refém, obrigando sua mãe a entregar a arma de fogo de seu marido que havia saído da propriedade para trabalhar.

Ao tomar conhecimento do fato, imediatamente a autoridade policial designou uma equipe para ir ao local no dia seguinte, considerando que é local de difícil acesso e que em um transporte bem equipado, levaria cerca de 5h para chegar.

Ao chegar no local, a equipe conversou com as vítimas e identificou o suspeito do crime como sendo Alisson Bispo da Silva. Ao localizar o suspeito e após várias diligências, não tendo como negar o fato, o autor confessou o crime e levou a equipe até o local que havia escondido a arma de fogo e posteriormente onde havia escondido a roupa utilizada no crime.

Após retornar para a cidade, o autor foi entregue à autoridade policial que tomará as medidas cabíveis.