Prefeito de Porto Acre sofre mal estar durante agenda em Rio Branco e vai parar na UPA

O prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, localizada na Baixada da Sobral, após sentir um mal estar durante uma agenda na Associação dos Empregados da Eletronorte (ASEEL), localizada no bairro Alto Alegre, na Estrada de Porto Acre.

Segundo o jornal ac24horas, a pressão arterial do prefeito baixou e ele ficou tonto. Com isso, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros ao prefeito.

Na UPA, o gestor segue em observação e deve ser liberado nas próximas horas, caso não apresente alteração em seu quadro clínico. O prefeito também será submetido a exames para identificar dengue.