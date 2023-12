Resumo da semana: concursos abertos e previstos de 2023

No resumo da semana você encontra diversas informações sobre concursos públicos previstos e editais publicados. Por meio de excelentes oportunidades para todos os níveis de formação e salários acima dos praticados no mercado, você tem a chance de escolher para qual seleção se preparar.

Resumo da Semana: Tribunais

TSE Unificado: O edital do concurso TSE Unificado será organizado pela FGV! A escolha da empresa foi anunciada pela própria Justiça Eleitoral e, com isso, a publicação do edital é iminente.

Segundo o comunicado que trouxe a escolha da empresa, divulgado no dia 7 de dezembro, serão 520 vagas para os cargos de técnico e analista, ambos de nível superior.

A previsão é de que as provas possivelmente sejam aplicadas no início de 2024.

MP AM: Foi publicado o edital do concurso do Ministério Público do Amazonas (MP AM). De acordo com o documento, são ofertadas 36 vagas imediatas, além de cadastro de reserva.

As oportunidades são para níveis médio e superior de formação em diversas especialidades. Os salários iniciais variam de R$ 8.034,35 a R$ 11.569,64, além de benefícios.

Os interessados poderão realizar a inscrição no período de 13 de dezembro de 2023 a 16 de janeiro de 2024, por meio do site da banca FCC. As provas são previstas para 3 de março de 2024.

TRT CE: O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará tem comissão formada para o novo edital do concurso TRT CE em 2024!

Os nomes dos membros da nova comissão foram divulgados no Diário Oficial. O concurso público será para os cargos de Analista e Técnico, de nível superior de escolaridade. No entanto, o quantitativo de vagas ainda será divulgado!

TRF 2: O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, tem o Instituto AOCP como provável banca do novo edital.

Isso porque a empresa foi a que apresentou a melhor proposta no pregão eletrônico realizado no dia 5 de dezembro de 2023.

Caso não seja aceito recurso contra a escolha, o extrato com o resultado deverá ser divulgado nos próximos dias por meio do Diário Oficial.

Resumo da Semana: Controle

CGM SP: Após oito anos, foi autorizado um novo concurso CGM SP (Controladoria-Geral do Município de São Paulo).

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial de São Paulo e assinado pelo prefeito Ricardo Nunes, serão ofertadas 50 vagas para Auditor Municipal de Controle Interno, cuja exigência é nível superior em qualquer área de formação.

Após a autorização, o próximo passo será a formação da comissão organizadora do concurso. Servidores serão escolhidos para integrar o grupo e ficarão responsáveis por elaborar o projeto básico da seleção, que funciona como um espelho para o edital.

O projeto básico contém informações sobre vagas, cargos, especialidades, requisitos, salários, estrutura de provas e cronograma previsto.

Esse documento é usado durante o processo de escolha e contratação da banca organizadora.

Resumo da Semana: Policial

PM MG: Foi publicado o novo edital do concurso PM MG (Polícia Militar de Minas Gerais) com oferta de 60 vagas para área da Saúde.

As oportunidades exigem nível superior de formação, idade de 18 a 35 anos e carteira nacional de habilitação (mínimo categoria “B”). O salário inicial é de R$ 11.037,14.

Os interessados em participar da seleção poderão se candidatar entre os dias 10 de fevereiro a 10 de março de 2024, através do site da própria instituição, ao custo de R$ 220,00.

PM SP: Foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, a composição da comissão organizadora do novo concurso PM SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo).

A seleção contará com uma oferta de 200 vagas para o cargo de aluno oficial. Os candidatos devem possuir o nível médio completo e idade máxima de 30 anos, com remuneração de R$ 3.815,03.

DEPEN PR (Polícia Penal): O Instituto AOCP foi definido como banca organizadora do novo edital do concurso DEPEN PR (Polícia Penal PR).

De acordo com a autorização, serão ofertadas 7 vagas imediatas para a carreira, que conta com remuneração inicial de R$ 4,3 mil. Os interessados devem possuir formação de nível médio.

PMERJ: Após o STF determinar a retomada do concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) para Soldado, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi oficializada como organizadora do certame.

Serão ofertadas 2 mil vagas, com exigência de nível médio e idade máxima de 32 anos. O salário inicial é de R$ 2.956,41, na condição de aluno, e R$ 5.233,88, após o término do Curso de Formação. Desta vez, não haverá distinção entre gêneros.

Resumo da Semana: Legislativo

Câmara de Vitória: O novo edital do concurso Câmara de Vitória, estado do Espírito Santo, pode ser publicado em breve. Isso porque o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) foi definido como banca.

Vale lembrar que a comissão responsável pelo certame já está formada. No mais, são previstas 16 vagas de níveis médio e superior. O contrato com o IDCAP foi publicado e traz detalhes do novo edital.

Resumo da Semana: Bancária

BNB: Com um concurso Banco do Nordeste (BNB) realizado recentemente, o Banco do Nordeste do Brasil terá um novo edital publicado até o final de janeiro! Lembrando que a banca organizadora já foi contratada.

A empresa escolhida foi a Fundação Cesgranrio. Serão ofertadas 500 vagas para os cargos de Analista Bancário do Banco do Nordeste (410) e Especialista Técnico em TI (90), de níveis médio e superior.

Resumo da Semana: Administrativo

ANAC: Sem edital desde 2015, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) acaba de publicar seu mais novo concurso público, com 70 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Aviação Civil.

As oportunidades estão distribuídas em três áreas, com exigência de nível superior em qualquer área de formação ou com formação em Engenharia (veja os detalhes no tópico de requisitos).

Além disso, a remuneração inicial fará sua carreira decolar, com um valor mensal de R$ 16.413,35, além do auxílio alimentação de R$ 658,00.

Organizado pelo Cebraspe, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 13 de dezembro e 04 de janeiro, ao custo de R$ R$ 160,00.

A avaliação dos candidatos será realizada através de provas objetivas e discursivas, previstas para o dia 03 de março. Posteriormente, ainda será aplicada uma avaliação de títulos e o curso de formação.

ANVISA: O concurso ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já possui uma banca organizadora definida!

A empresa escolhida é o Cebraspe. Agora, a próxima etapa será a assinatura do contrato e, posteriormente, a publicação do tão aguardado edital de abertura.

Serão contempladas 50 vagas para a função de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, cuja exigência é de nível superior, com diploma especificado na área de atuação.

Dentre as áreas exigidas, estão: Enfermagem, Farmácia, Medicina, Biologia, Biomedicina, Nutrição, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Odontologia, áreas de Engenharia, Física, Química, entre outras.

Os novos profissionais poderão usufruir de salários iniciais de R$ 16.413,35. Ademais, os inscritos serão avaliados através de provas objetivas, discursivas, avaliação curricular de títulos e curso de formação profissional.

INMETRO: O concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) abriu as inscrições para 860 vagas.

As oportunidades são para os cargos de analista executivo em metrologia e qualidade; e pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade.

Ambas exigem formação acadêmica de nível superior em diversas áreas, com salários de R$ 8.700,00. O Inmetro informou que 100 vagas são imediatas e as 760 de cadastro reserva.

A organização do certame é de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Para se inscrever, é preciso acessar o site da banca até às 23h59 do dia 8 de janeiro de 2024. As taxas de inscrições são de R$ 125,00 e as provas estão previstas para 14 de abril de 2024, em Brasília, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador.

Resumo da Semana: Fiscal

ISS BH: Mais um edital da área fiscal está na praça! Estamos falando do edital do concurso ISS BH (Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte).

A seleção traz 20 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para Agente Fazendário, cargo que exige nível superior em qualquer área de formação e possui remuneração inicial de R$ 7.756,25.

Organizado pelo Instituto Consulpam, as inscrições para participar do certame poderão ser feitas entre os dias 05 de fevereiro e 05 de março de 2024. A taxa de inscrição foi definida em R$ 120,00.

Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva e discursiva, ambas previstas para o dia 19 de maio de 2024. A etapa será constituída por 90 questões do tipo múltipla escolha.

Resumo da Semana: Financeira

CVM: A FGV (Fundação Getúlio Vargas) foi escolhida por dispensa de licitação como banca organizadora do novo concurso CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Agora, a publicação do edital é iminente e deve ocorrer até a segunda quinzena de janeiro. Ao todo, serão ofertadas 60 vagas para os cargos de Analista e Inspetor.

As carreiras exigem dos candidatos formação de nível superior, com salários de R$ 20.924,80.