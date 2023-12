Vídeo: avós são flagrados rezando o terço na companhia da Alexa

Os avós de Allax Cavalcanti viralizaram nas redes sociais ao serem flagrados pelo neto rezando o terço com o auxílio da Alexa, a assistente virtual da Amazon. No vídeo, o casal aparece de frente para o aparelho, que, com uma voz digitalizada, conduz a oração da Ave Maria.

Apesar da Alexa ter sido originalmente projetada para tarefas como criar listas de compras, reproduzir música, os avós de Allax, de Pernambuco, surpreenderam ao incorporá-la para rezar o terço. O vídeo, publicado no TikTok (veja aqui), foi compartilhado por dezenas de contas e atingiu mais de 300 mil visualizações.

“E eu que cheguei em casa e a Alexa estava rezando o terço com meus avós”, disse Allax, no vídeo. Ele, inclusive, aproveitou a situação para rezar o terço também. A maioria dos internautas gostou da ideia, dizendo que vão incluir a assistente virtual na rotina de fé.

“Achei bem legal porque já conheci idosos que não conseguem lembrar as coisas e até mesmo orações. É uma boa para fazer companhia e estimular”, escreveu uma usuária. Outra pessoa disse: “Meu Deus, perfeito! Quem pensou nisso foi um gênio! Preciso de uma Alexa”.