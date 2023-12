Vídeo: MC Pipokinha deixa parte dos seios à mostra em navio de Neymar

O cruzeiro do Neymar encerrou na última sexta-feira (29/12), mas os babados do evento continuam vindo à tona. MC Pipokinha foi umas convidadas que causou bastante e seu nome segue sendo um dos mais citados da web depois que fez alguma revelações sobre o que rolou no “Neyvio”, como foi apelidado.

A funkeira gerou polêmica ao aparecer seminua na piscina do barco, ao lado das amigas Aline Lary e MC Princesa. As mocinhas estavam com parte do seio à mostra, enquanto pulavam e se tocavam. A cena foi registrada por uma das pessoas que também estavam no Ney em Alto Mar.