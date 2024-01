15 concursos com inscrições abertas em janeiro; salários podem chegar a R$35,4 mil

Concurso Petrobras

A Petrobras está com concurso público aberto para preencher mais de 6 mil vagas no cargo de profissional de nível técnico júnior. O salário é de R$5,8 mil.

Atualmente, as inscrições do concurso Petrobras estão suspensas e serão reabertas a partir do dia 8 de janeiro.

A suspensão ocorreu para ampliar as oportunidades de acesso dos candidatos, com a inclusão de mais cidades de aplicação, passando de 19 para 40 locais de prova.

Instituto: Petrobras

Situação atual: inscrições suspensas até dia 08/01

Banca: Cebraspe

Cargos: Profissional Petrobras de nível técnico júnior

Escolaridade: nível médio técnico

Vagas: 916 + 5.496 CR

Remuneração: R$5.878,82

Inscrições: reabertas a partir de 8 de janeiro até 31 de janeiro

Data da prova objetiva: 24 de março

+ Saiba mais sobre o concurso Petrobras

Concurso Casa da Moeda

A Casa da Moeda está com concurso público aberto para o preenchimento de 68 vagas de níveis médio e superior.

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso Casa da Moeda receberá inscrições entre os dias 8 de 31 de janeiro.

Instituto: Casa da Moeda

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: técnico de segurança e analista de produção

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 54 + CR

Remuneração: R$3.749,70 e R$9.126,73

Inscrições: 8 a 31 de janeiro

Data da prova objetiva: 17 de março de 2024

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso da Casa da Moeda

Concurso Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz está com edital de concurso Fiocruz publicado, com 300 vagas em cargos de nível superior. Os ganhos ultrapassam os R$13 mil.

A seleção é organizada pela própria Fundação e as inscrições serão abertas a partir de 22 de janeiro. As provas serão aplicadas em 28 de abril.

Instituto: Fundação Oswaldo Cruz

Situação atual: edital publicado

Banca: organização própria

Cargos: tecnologista, analista e pesquisador

Escolaridade: nível superior

Vagas: 300

Remuneração: R$5.735,29 + benefícios

Inscrições: de 22 de janeiro a 5 de março

Data da prova objetiva: 28 de abril

+ Saiba mais sobre o concurso Fiocruz

Concurso Inmetro

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia está com edital aberto, com 100 vagas para analista e pesquisador-tecnologista. Os cargos exigem nível superior e salários de até R$11,8 mil.

Organizado pelo Idecan, o concurso Inmetro está com inscrições abertas até o dia 8 de janeiro. As provas seguem previstas para 14 de abril.

Instituto: Instituto Nacional de Metrologia

Situação atual: edital publicado

Banca: Idecan

Cargos: analista e pesquisador

Escolaridade: nível superior

Vagas: 100 + 200 CR;

Remuneração: R$8.700,31

Inscrições: de 5 de dezembro de 2023 a 8 de janeiro de 2024

Data da prova objetiva: 14 de abril de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso Inmetro

Concurso ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres está com edital aberto e recebendo inscrições a partir de 15 de janeiro.

A oferta é de 220 vagas, sendo 50 imediatas e 170 para formação de cadastro de reserva, na carreira de especialista em regulação de transportes terrestres.

Instituto: Agência Nacional de Transportes Terrestres

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: especialista em regulação de transportes terrestres

Escolaridade: nível superior

Vagas: 50 + 170 CR

Remuneração: R$16.413,35

Inscrições: de 15 de janeiro a 5 de fevereiro de 2024

Data da prova objetiva: 14 de abril de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso ANTT



Concurso Ipea

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada tem edital publicado, com 80 vagas para a carreira de técnico em planejamento e pesquisa. O cargo exige nível superior e possui ganhos de R$20.924,80.

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso Ipea está com inscrições abertas até 10 de janeiro.

Instituto: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: técnico de planejamento e pesquisa

Escolaridade: nível superior

Vagas: 80 vagas

Remuneração: R$20.924,80

Inscrições: de 5 de dezembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024

Data da prova objetiva: 25 de fevereiro de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso IPEA

Concurso PC PE

A Polícia Civil de Pernambuco tem edital publicado, com inscrições abertas até 15 de janeiro.

Organizado pela banca Cebraspe, o concurso PC PE trouxe 445 vagas de agente, escrivão e delegado, cargos de nível superior. As remunerações em início de carreira são de R$4.700 (agente e escrivão) e R$10.930 (delegado).

Instituto: Polícia Civil de Pernambuco

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: delegado, agente e escrivão

Escolaridade: nível superior

Vagas: 445

Remuneração: R$4.700 a R$10.930,51

Inscrições: 22 de dezembro a 15 de janeiro

Data da prova objetiva: 25 de fevereiro de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso PC PE

Concurso PM MG

A Polícia Militar de Minas Gerais divulgou o concurso PM MG para o cargo de soldado, com quase 3 mil vagas. Os ganhos iniciais são de R$4,3 mil.

As inscrições estão abertas a partir do dia 8 de janeiro, no site da própria corporação. Já as provas estão previstas para março.

Instituto: Polícia Militar de Minas Gerais

Situação atual: edital publicado

Banca: Polícia Militar de Minas Gerais

Cargos: soldado

Escolaridade: nível médio e superior

Vagas: 2.700

Remuneração: R$4.360,83.

Inscrições: de 8 de janeiro a 6 de fevereiro de 2024

Data da prova objetiva: 10 de março de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso PM MG

Concurso MP RJ

O Ministério Público do Rio de Janeiro está com edital aberto para preencher 12 vagas no cargo inicial da carreira de promotor de justiça.

Organizado pela Vunesp, o concurso MP RJ está com inscrições abertas até 8 de fevereiro.

Instituto: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Situação atual: edital publicado

Banca: Vunesp

Cargos: promotor de justiça substituto

Escolaridade: nível superior

Vagas: 12

Remuneração: R$33.924,22

Inscrições: de 2 de janeiro a 8 de fevereiro de 2024

Data da prova objetiva: primeira quinzena de março de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso MP RJ

Concurso TRF 5

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região está com concurso aberto para formar cadastro de reserva no cargo de técnico judiciário.

Organizado pelo IBFC, o concurso TRF5 receberá inscrições até 21 de janeiro e terá provas em fevereiro.

Instituto: Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Situação atual: edital publicado

Banca: IBFC

Cargos: técnico judiciário

Escolaridade: nível superior

Vagas: CR

Remuneração: de R$3.352,85 a R$8.046,84

Inscrições: de 20 de dezembro de 2023 a 21 de janeiro de 2024

Data da prova objetiva: 25 de fevereiro de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso TRF 5

Concurso PGE SP

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo está com concurso público aberto para preencher 135 vagas no cargo inicial da carreira de procurador do estado.

Organizado pela Vunesp, o concurso PGE SP receberá inscrições até 18 de janeiro e terá provas em fevereiro.

Instituto: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

Situação atual: edital publicado

Banca: Vunesp

Cargos: procurador do estado nível I

Escolaridade: nível superior

Vagas: 135

Remuneração: de R$35.459,71.

Inscrições: de 20 de dezembro a 18 de janeiro de 2024

Data da prova objetiva: 25 de fevereiro de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso PGE SP

Concurso Bandes

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo tem edital publicado, com inscrições abertas até 29 de janeiro.

Organizado pela banca Idecan, o concurso Bandes oferta 150 vagas, sendo 12 para contratação imediata e 138 para formação de cadastro de reserva, na carreira de analista bancário.

Instituto: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

Situação atual: edital publicado

Banca: Idecan

Cargos: analista bancário

Escolaridade: nível superior

Vagas: 12 + 138 CR

Remuneração: até R$9.594,92

Inscrições: de 28 de dezembro a 29 de janeiro de 2024

Data da prova objetiva: 17 de março de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso Bandes

Concurso Sefaz AC

A Secretaria de Fazenda do Acre tem concurso público aberto, com inscrições até 10 de janeiro.

Organizado pela banca Cebraspe, o concurso Sefaz AC oferta 164 vagas nos cargos de auditor, contador e especialista técnico. Os salários são de até R$19 mil.

Instituto: Secretara de Fazenda do Acre

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: auditor, contador, especialista e técnico

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 164 vagas

Remuneração: de até R$19.952,09

Inscrições: 22 de dezembro a 10 de janeiro

Data da prova objetiva: 10 de março de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso Sefaz AC

Concurso Câmara de Fortaleza CE

A Câmara de Fortaleza, no estado do Ceará, tem edital publicado, com inscrições abertas até 5 de fevereiro.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas, o concurso Câmara de Fortaleza CE oferta 408 vagas em diversos cargos de níveis médio, técnico e superior.

Instituto: Câmara Municipal de Fortaleza

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Getulio Vargas

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Vagas: 408 vagas (78 imediatas e 330 cadastro reserva)

Remuneração: R$4.740,52 a R$7.110,79

Inscrições: 4 de janeiro a 5 de fevereiro

Data da prova objetiva: 07 de abril

+ Saiba mais sobre o concurso Câmara de Fortaleza CE

Concurso Câmara de Cabo Frio RJ

A Câmara de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, tem concurso público com inscrições abertas até 31 de janeiro.

A oferta é de 38 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Instituto: Câmara de Cabo Frio, no Rio de Janeiro

Situação atual: edital publicado

Banca: Ibam

Cargos: diversos

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 38

Remuneração: R$2.024,40 a R$4.821,01

Inscrições: 18 de dezembro a 31 de janeiro de 2024

Data da prova objetiva: 3 de março de 2024

+ Saiba mais sobre o concurso Câmara de Cabo Frio RJ

Outras dezenas de oportunidades em concursos também estão com inscrições abertas. Veja a lista completa aqui!

