Bocalom assina contrato com empresas para asfaltar ruas e recapear rodovias; investimento é de R$ 190 milhões

O prefeito Tião Bocalom assinou nesta sexta-feira (19) os contratos com as empresas que irão dar o ponta pé inicial do Programa Asfalta Rio Branco, que pretende revitalizar as ruas da capital.

O investimento total do Programa para 2024 é de R$ 190 milhões. Parte desse dinheiro, R$ 50 milhões, é de recurso próprio da Prefeitura de Rio Branco. O restante, R$ 140 milhões, só foi possível por conta do empréstimo concedido pela Câmera Municipal, que triplicou o número de ruas beneficiadas com o programa.

Ao todo, serão 10 lotes em regionais diferentes da capital. Apenas 1 lote não teve empresa contratada, o da Região da Baixada da Sobral. Porém, o prefeito garantiu que a Emurb seguirá com a manutenção e asfaltamento nas ruas. Hoje, a pasta já tem um contrato vigente de R$ 80 milhões com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

“O asfalto de qualidade em Rio Branco é um anseio da nossa população. Quero dizer que estamos modernizando a nossa cidade, estamos melhorando muito toda infraestrutura, assim com a mobilidade urbana e do trânsito, com a implantação dos semáforos inteligentes. Porém, é essencial cuidar da pavimentação”, disse o prefeito.

Além disso, o contrato prevê também o recapeamento de 100 km das vias principais da capital, responsável pelo trânsito de ônibus do transporte coletivo.

“Vamos fazer o recapeamento de 100 quilômetros, das vias principais que cortam o Centro da cidade, e também dos bairros. A gente sabe que quando assumimos a gestão municipal a cidade estava só buraco. Evidentemente que não vamos resolver 100% do problema, mas nossa Rio Branco ficará muito melhor, não tenham dúvida disso”, explicou o prefeito Tião Bocalom.