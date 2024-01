Acreano comemora aniversário em ação social com crianças do Educandário

O acreano Daniel Villamor, o Tio Dan, já é conhecido por realizar trabalhos com crianças no estado. Com uma atuação no ministério infantil, ele leva a palavra de Deus a várias crianças em igrejas, hospitais e instituições carentes, como o Educandário Santa Margarida.

Foi justamente no Educandário que ele resolveu passar mais um aniversário, ao lado das crianças. Em uma ação social, o Tio Dan levou brincadeiras e ensinamentos do evangelho.

“Pela segunda vez, tive a oportunidade de voltar ao Educandário para realizar mais um trabalho infantil com as crianças, envolvendo muitas brincadeiras, a palavra de Deus e, claro, a entrega de presentes. Este ano foi muito especial, pois realizei a atividade no dia do meu aniversário, que é em 19 de janeiro. Sempre realizo atividades no Educandário, mas sempre tive o sonho de comemorar meu aniversário juntamente com aquelas crianças, porque para mim é uma alegria poder compartilhar esse momento especial com elas, já que para mim elas são o meu maior presente”, disse ao ContilNet.

